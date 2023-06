HC on Child DNA Test For Divorce: విడాకుల కేసులో బిడ్డను ఆయుధంగా ఉపయోగించలేం, భార్యాభర్తల విడాకుల కేసులో రాజస్థాన్ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

ఫ్యామిలీ కోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉన్న విడాకుల కేసులో తన కుమారుడి డీఎన్ఏ పరీక్ష ఫలితాలను నమోదు చేయాలంటూ ఒక వ్యక్తి వేసిన పిటిషన్‌ను తిరస్కరిస్తూ, వ్యభిచారం ఆధారంగా విడాకులు తీసుకోవడానికి బిడ్డను ఆయుధంగా ఉపయోగించరాదని రాజస్థాన్ హైకోర్టు పేర్కొంది.డీఎన్‌ఏ పరీక్ష అనేది పిల్లల హక్కులపై దాడి చేస్తుందని, ఇది అతని ఆస్తి హక్కులు, గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపే హక్కు, గోప్యత హక్కు, “ఇద్దరిచే ప్రేమ, ఆప్యాయతలతో నిండిన ఆత్మవిశ్వాసం, సంతోషాన్ని కలిగి ఉండే హక్కు వంటి వాటిపై ప్రభావం చూపవచ్చని తెలిపింది.

DNA పితృత్వ పరీక్ష అసాధారణమైన సందర్భాల్లో మాత్రమే నిర్వహించబడాలి, అందువల్ల, DNA పితృత్వ పరీక్ష ఫలితం ఆధారంగా వ్యభిచారం ఆధారంగా విడాకులు తీసుకోవడానికి బిడ్డను ఆయుధంగా ఉపయోగించలేరు" అని జస్టిస్ డాక్టర్ పుష్పేంద్ర పేర్కొన్నారు

