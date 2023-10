Kochi, OCT 28: ప్రముఖ మలయాళ నటుడు సురేశ్‌ గోపి (Suresh Gopi) చిక్కుల్లో పడ్డారు. మీడియా ఇంటరాక్షన్‌లో ఓ మహిళా జర్నలిస్టుతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. దీంతో ఆయనపై కేసు నమోదైంది. మహిళా జర్నలిస్టు ఫిర్యాదు మేరకు నటుడు, రాజకీయ నేత అయిన సురేశ్‌ గోపీపై నడకావు పోలీసులు కేసు నమోదు (Case on Suresh Gopi) చేశారు. ఆమె కోజికోడ్‌ నగర ఎస్పీకి లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేయడంతో విచారణ కోసం కేసును నడకావు పోలీసులకు అప్పగించారు. నటుడి ప్రవర్తనతో తాను మానసికంగా కలత చెందానని జర్నలిస్ట్‌ పేర్కొన్నారు. జర్నలిస్ట్‌ ఫిర్యాదు మేరకు నటుడిపై సెక్షన్‌ 354ఏ కింద అభియోగాలు మోపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆయనపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కేరళ యూనియన్‌ ఆఫ్‌ వర్కింగ్‌ జర్నలిస్ట్‌ (KUWJ) కోరింది. అలాగే సమయంలో కేరళ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్‌ సైతం స్పందించి జిల్లా పోలీస్‌ చీఫ్‌ నుంచి నివేదికను కోరింది.

Am i the only one who gets creeped by the way suresh gopi pats and lays off hands on any woman . Seeing this since that kodeeshwaran show#sureshgopi #kerala #kollam pic.twitter.com/9xwJnSpyNL

— HARI (@hurrynandan) October 27, 2023