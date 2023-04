New Delhi, April 16: ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ (CM Arvind Kejriwal) సీబీఐ (CBI questioning) విచారణ ముగిసింది. ఉదయం నుంచి ఆయన్ను తొమ్మిదిన్నర గంటలపాటూ విచారించారు సీబీఐ అధికారులు. అసలు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాం (Delhi Liquor scam) అనేదే లేదని, ఇది పూర్తిగా కుట్రపూరితంగా పెట్టిన కేసుల అని స్పష్టం చేశారు సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్. నిజాయితీగల పార్టీగా ఆప్ పై ఉన్న ముద్రను...ఇలాంటి ఆరోపణలతో బదనాం చేయలేరన్నారు. అభివృద్ధిపై బీజేపీని (BJP) ప్రజలు ప్రశ్నిస్తుంటే...వాటిని ఎదుర్కునే దమ్ములేక, ప్రతిక్షాలపై బురద జల్లే యత్నం చేస్తోందని ఆరోపించారు.

#WATCH | CBI questioning conducted for 9.5 hours. Entire alleged liquor scam is fake, AAP is 'kattar imaandaar party'. They want to finish AAP but the country's people are with us...: Delhi CM Arvind Kejriwal speaks after nine hours of CBI questioning in excise policy case pic.twitter.com/ODnCGKv7R3

— ANI (@ANI) April 16, 2023