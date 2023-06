Coimbatore, June 25: తమిళనాడులోని కోయింబత్తూరు (Coimbatore) పట్టణంలో ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (accident) జరిగింది. కారు డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. మరో బాలుడిని గాయాలపాలు చేసింది. ముందు వెళ్తున్న ట్రావెలర్‌ వాహనాన్ని కారు డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యంగా ఓవర్‌ టేక్‌ చేయబోయి ఈ ఘోరానికి కారణమయ్యాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. జకీర్‌ హుస్సేన్‌ (Zakeer hussain) అనే వ్యక్తి తన కుమారుడితో కలిసి బైక్‌పై వెళ్తున్నాడు. కోయింబత్తూరులోని కేజీ చావడి (KG Chavadi) చెక్‌పోస్టు సమీపానికి చేరుకోగానే ఎదురుగా వస్తున్న ఓ కారు దాని ముందు వెళ్తున్న వాహనాన్ని ఓవర్‌ టేక్‌ చేసే ప్రయత్నంలో బైకును ఢీకొట్టింది. దాంతో బైక్‌ ఎగిరి వచ్చి దాని వెనుకాలే వెళ్తున్న ట్రావెలర్‌ వాహనంలో ఇరుక్కుపోయింది.

#UPDATE | Coimbatore, Tamil Nadu: CCTV footage of the accident shows that the two-wheeler on which the father-son duo were travelling was hit by a car which there them up in the air and the two-wheeler landed on the traveller vehicle which was coming from behind.

