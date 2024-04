Kolkata, April 04: బెంగాల్ లోని జాద‌వ్ పూర్ లోక్ స‌భ స్ధానంలో పోటీ చేస్తున్న డాక్ట‌ర్ చంద్ర‌చూర్ గో స్వామి (Chandrachur Goswami) అభ్య‌ర్ధిత్వంపై అభ్యంత‌రాలు వ్య‌క్త‌మవుతున్నాయి. అఖిల భార‌త హిందూ మ‌హాస‌భ (Akhil Bharat Hindu Mahasabha) త‌రుపున పోటీ చేస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న ప్ర‌క‌టించ‌డంతో తీవ్ర అభ్యంత‌రం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు ఆ సంస్థ ప్ర‌తినిధులు. ముఖ్యంగా అఖిల భార‌త హిందూ మ‌హా స‌భ బెంగాల్ అధ్య‌క్షుడు స్వామి సుంద‌ర్ గిరి మ‌హరాజ్ (Swami Sundar Giri Maharaj) తీవ్ర ప‌ద‌జాలంతో విరుచుకుప‌డ్డారు. చంద్ర‌చూర్ గోస్వామి ఓ క్రిమిన‌ల్ అంటూ ఆయ‌న సంబోంధించారు. అంతేకాదు త‌మ సంస్థ‌తో చంద్ర‌చూర్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేద‌ని ప్ర‌క‌టించారు.

