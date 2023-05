Suspense Over Karnataka CM: అనుకున్నదే అయింది! కర్ణాటక సీఎం ఎంపిక బాధ్యత అధిష్టానానికి అప్పగిస్తూ ఎమ్మెల్యేల తీర్మానం, ప్రమాణస్వీకారం ఎప్పుడంటే?

Bengaluru, May 14: కర్ణాటక కాంగ్రెస్ లెజిస్లేటివ్ పార్టీ (Congress LP Meet) సమావేశం ముగిసింది. నూతన సీఎం ఎంపిక బాధ్యతను ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడికి అప్పగిస్తూ సీఎల్పీ తీర్మానం చేసింది. దీంతో బాల్‌ ను ఖర్గే (Mallikarjuna Kharge) కోర్టులో వేశారు. లెజిస్లేటివ్ పార్టీ సమావేశంలో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ముగ్గురు ఏఐసీసీ (AICC) పరిశీలకుల బృందం ఎమ్మెల్యేలతో విడివిడిగా మాట్లాడారు. కర్ణాటక సీఎం రేసులో సిద్ధారామయ్య (Siddaramaiah), డీకే శివకుమార్ లు (DK Shivakumar) ఉన్నారు.

Resolution copy of Congress CLP meeting

Congress Legislature Party has unanimously decided to leave the selection of Congress Legislature Party leader to the decision of the AICC President

#KarnatakaElectionResults2023 pic.twitter.com/74tpAcTrsn

