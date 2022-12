Jaipur, DEC 16: గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) కనుక లేకపోయుంటే తమ తడాఖా చూపించేవాళ్లమని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ (Rahul gandhi) అన్నారు. బీజేపీకి రహస్య ప్రతినిధిగా ఆప్ ఎన్నికల్లో పోటీకి దిగిందని, దాంతో ఓట్లు చీలిపోయి తాము ఓడిపోవాల్సి వచ్చిందని ఆయన అన్నారు. లేదంటే, తమ చేతిలో బీజేపీ ఓడిపోయి ఉండేదని అన్నారు. భారత్ జోడో యాత్ర 100వ రోజు పూర్తైన సందర్భంగా రాజస్తాన్ రాజధాని జైపూర్‭లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో రాహుల్ మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘‘ఒక మాట మీకు స్పష్టం చేస్తున్నాను. కాంగ్రెస్ (Congress) పార్టీని టార్గెట్ చేయడానికి ఆప్‭ను రహస్య ప్రతినిధిగా నియమించుకున్నారు. ఒకవేళ్ ఆప్ అలా ఉండకపోయి ఉంటే గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో (Gujarat Election) బీజేపీ ఓడిపోయి ఉండేది. బీజేపీ దానికున్న శక్తినంతటినీ ఉపయోగించింది. కానీ, కాంగ్రెస్ దాన్ని ఢీకొట్టగలిగింది. కాంగ్రెస్‌ అనేది ఏంటిది, ఎవరి పక్షాన నిలబడతుందో లోతుగా అర్థం చేసుకున్న రోజు ప్రతి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీనే విజయం సాధిస్తుంది’’ అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.

"The RSS-BJP propose a hateful view of India. There's another view that the nation should talk, understand, be kind & share love. This is the view the Yatra has shown to the people. That's where it has been a great success."

