Balasore/Howrah, June 2: ఒడిశా రాష్ట్రంలోని బాలాసోర్ జిల్లాలో కోరమాండల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (Coromandel Express Derails) రైలు ఘోర ప్రమాదానికి గురైంది. కోరమాండల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు గూడ్స్ రైలును ఢీకొన్న దుర్ఘటనలో ఏడు బోగీలు పట్టాలు తప్పి, బోల్తా పడ్డాయి. ఈ దుర్ఘటనలో 50 మంది ప్రయాణికులు మరణించగా, మరో 350 మంది ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.(Coromandel Express collides) పలువురు ప్రయాణికులు బోగీల కింద ఉన్నారని వారిని బయటకు తీస్తున్నామని ఎమర్జెన్సీ అధికారులు చెప్పారు. క్ష‌త‌గాత్రుల‌ను సోరో, గోపాల్‌పూర్‌, ఖంట‌పాడ ప్రాథ‌మిక ఆరోగ్య కేంద్రాల‌కు త‌ర‌లించారు. గాయపడ్డవారిలో ప‌లువురి ప‌రిస్థితి విష‌మంగా ఉంద‌ని వైద్యులు తెలిపారు.

Chennai-Howrah Coromandel Express derails in #Odisha's Balasore after collision with a goods train. Several bogies reported to have been derailed.

