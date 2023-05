Diesel Car (Photo Credits: Pixabay

Diesel Cars To Be Banned in India: దేశంలో పెరుగుతున్న కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి, గ్రీన్ ఎనర్జీతో నడిచే కార్లను ప్రోత్సహించడానికి కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం త్వరలో పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. ఎందుకంటే ఇటీవల ప్రభుత్వ ప్యానెల్ డీజిల్‌తో నడిచే కార్లపై నిషేధాన్ని ప్రతిపాదించింది. పెట్రోలియం మాజీ కార్యదర్శి తరుణ్ కపూర్ నేతృత్వంలోని సలహా కమిటీ.. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగానికి ప్రాధాన్యతనివ్వాలని పేర్కొంది.

నివేదిక ప్రకారం, 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న అన్ని నగరాల్లో డీజిల్ ఇంజిన్ వాహనాలపై పూర్తిగా నిషేధం విధించడం అవసరం. ప్రస్తుతం, ప్యానెల్ సూచనలు మాత్రమే చేసింది. దానిని ఆమోదించడం కేంద్ర మంత్రివర్గం పని. మోడీ ప్రభుత్వం అనేక ముఖ్యమైన సమావేశాల్లో గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల సమస్యను లేవనెత్తినప్పటికీ. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సూచనలను అంగీకరిస్తే కార్ల తయారీకి సంబంధించిన కంపెనీలకు పెద్ద దెబ్బ తగులుతుంది.

ఈ క్రమంలో, ఏప్రిల్ 1, 2023న, ప్రభుత్వం దేశంలో కొత్త రియల్ డ్రైవింగ్ ఎమిషన్ (RDE) BS6 ఫేజ్-2 నిబంధనలను అమలు చేసింది. అదే సమయంలో, ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ప్యానెల్ 2027 నాటికి డీజిల్ 4-వీలర్ వాహనాలను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని ప్రతిపాదించింది. 2035 నాటికి అంతర్గత దహన ఇంజిన్ రెండు / మూడు చక్రాల వాహనాలను దశలవారీగా తొలగించడానికి EVలు సరైన పరిష్కారంగా ప్రచారం చేయబడవచ్చు. మధ్యంతర కాలంలో, పెరుగుతున్న మిశ్రమ నిష్పత్తితో ఇథనాల్-మిశ్రమ ఇంధనానికి విధాన మద్దతు ఇవ్వాలని నివేదిక పేర్కొందని పెట్రోలియం మాజీ కార్యదర్శి తరుణ్ కపూర్ తెలిపారు.

ప్యాసింజర్ కార్లు, ట్యాక్సీలతో సహా నాలుగు చక్రాల వాహనాలు పాక్షికంగా ఎలక్ట్రిక్ మరియు పాక్షికంగా ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్‌కు మారాలని ప్రతి వర్గంలో దాదాపు 50 శాతం వాటాను కలిగి ఉండాలని పిలుపునిచ్చింది.2024 నుండి విద్యుత్ శక్తితో నడిచే సిటీ డెలివరీ వాహనాలకు మాత్రమే కొత్త రిజిస్ట్రేషన్‌లకు అనుకూలంగా ఉంది. కార్గో తరలింపు కోసం రైల్వేలు మరియు గ్యాస్‌తో నడిచే ట్రక్కులను ఎక్కువగా ఉపయోగించాలని సూచించింది. ఈ చర్యలు భారతదేశం తన ఉద్గారాలను 2070 నాటికి నికర సున్నాకి తగ్గించే లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో సహాయపడతాయి.