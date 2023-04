Dubai Car Number Auction: 122 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కారు నెంబర్ కొనుగోలు చేసిన శ్రీమంతుడు, దుబాయిలో అద్భుతం..

దుబాయ్‌లో జరిగిన మోస్ట్ నోబుల్ నంబర్స్ వేలంలో కారు నంబర్ ప్లేట్ P7 రికార్డు స్థాయిలో 55 మిలియన్ దిర్హామ్‌లకు (సుమారు రూ. 1,22,61,44,700) అమ్ముడుపోయింది. శనివారం రాత్రి జరిగిన వేలంలో 15 మిలియన్ దిర్హామ్‌లకు బిడ్డింగ్ ప్రారంభమైంది. క్షణాల్లోనే బిడ్డింగ్ 30 మిలియన్ దిర్హామ్‌లను దాటింది. ఒకానొక దశలో 35 మిలియన్ దిర్హామ్‌లకు చేరిన తర్వాత బిడ్డింగ్ కొంతకాలం ఆగిపోయింది. టెలిగ్రామ్ యాప్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు యజమాని అయిన ఫ్రెంచ్ ఎమిరాటీ వ్యాపారవేత్త పావెల్ వాలెరివిచ్ దురోవ్ ఈ బిడ్‌ను తయారు చేశారు.

మరోసారి బిడ్ వేగంగా పెరిగి 55 మిలియన్ దిర్హామ్‌లకు చేరుకుంది. అజ్ఞాతంగా ఉండాలనుకునే ప్యానెల్ 7 ద్వారా బిడ్‌ను ఉంచారు. ప్రతి బిడ్‌పై ప్రేక్షకులు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టారు. జుమేరాలోని ఫోర్ సీజన్స్ హోటల్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో అనేక ఇతర VIP నంబర్ ప్లేట్లు మరియు ఫోన్ నంబర్‌లు కూడా వేలం వేయబడ్డాయి. వేలం నుండి సుమారు 100 మిలియన్ దిర్హామ్‌లు ($27 మిలియన్లు) సేకరించబడ్డాయి, ఇది రంజాన్ సందర్భంగా ప్రజలకు ఆహారం ఇవ్వడానికి ఇవ్వబడుతుంది. కార్ ప్లేట్లు మరియు ప్రత్యేకమైన మొబైల్ నంబర్ల వేలం మొత్తం 97.92 మిలియన్ దిర్హామ్‌లను సేకరించింది.

Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ

— Khaleej Times (@khaleejtimes) April 9, 2023