Secundrabad: టికెట్‌ లేకుండా ప్రయాణించేవారి పాలిట ఆమె సింహస్వప్నం, ఏకంగా కోటి రూపాయల ఫైన్లు వసూలు చేసిన టికెట్ కలెక్టర్, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో చీఫ్ టికెట్‌ ఇన్‌ స్పెక్టర్ పై రైల్వేశాఖ ట్వీట్

Secundrabad, March 24: దక్షిణ రైల్వేలో (SCR) మీరు టికెట్ లేకుండా రైల్లో ప్రయాణిస్తున్నారా? అయితే మీకు చుక్కలే..మీరు ప్రయాణించే రైల్లో చీఫ్ టిక్కెట్ ఇన్ స్పెక్టర్ రోసలిన్ అరోకియా మేరీకి (Rosaline Arokia Mary) చిక్కారో..ఇక అంతే జరిమానా కట్టాల్సిందే. అలా టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించేవారికి చుక్కలు చూపిస్తున్నారు CTI (Ticket Checker). టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తు ఆమెకు చిక్కారంటే పైసలతో సహా జరిమానా కట్టకుండా వదలరు ఆమె. అలా టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించేవారి నుంచి రూ.కోటికిపై వసూలు చేసారు మేరీ. దీంతో రైల్వే శాఖ అరోకియా మేరీపై ప్రశంసలు కురిపించింది. డ్యూటీలో నిజాయితీగా వ్యవహరించే మేరీ రూ.1.03 కోట్ల జరిమానాలు వసూలు చేసిన మొదటి టికెట్ అధికారిగా పేరొందారు.

Showing resolute commitment to her duties, Smt.Rosaline Arokia Mary, CTI (Chief Ticket Inspector) of @GMSRailway, becomes the first woman on the ticket-checking staff of Indian Railways to collect fines of Rs. 1.03 crore from irregular/non-ticketed travellers. pic.twitter.com/VxGJcjL9t5

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 22, 2023