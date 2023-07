Oommen Chandy Passes Away: కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఊమెన్ చాందీ కన్నుమూత.. కొంత కాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న చాందీ

Newdelhi, July 18: కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి (Kerala Ex CM), కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఊమెన్ చాందీ (Oommen Chandy) (79) కన్నుమూశారు. అనారోగ్య సమస్యలతో (Health Issues) బెంగళూరులోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చాందీ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ మేరకు ఆయన కుమారుడు ధ్రువీకరించారు. చాందీకి పలువురు రాజకీయ నాయకులు, ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించారు.

Former Kerala chief minister Oommen Chandy has died, says his son

