Gang Of Machetes: మహారాష్ట్రలో డేంజరస్‌ గ్యాంగ్‌, వేటకొడవళ్లతో షాపులపై పడి దోచుకుంటున్న ముఠా, పుణె మెడికల్ షాపులో బీభత్సం

Pune, April 30: మహారాష్ట్రలో కొడవళ్ల గ్యాంగ్ (Gang Of Machetes) మరోసారి రెచ్చిపోయింది. కొందరు వ్యక్తులు కొడవళ్ల వంటి కత్తులు చేతబట్టుకుని మెడికల్ షాప్ లోకి ప్రవేశించారు. షాప్ లోని సిబ్బందిని భయభ్రాంతులకు గురి చేయడంతోపాటు వారిపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటన పూణె (pune) జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ (Viral video) అయింది. శనివారం ఆరుగురు వ్యక్తులు కొడవళ్లు చేతపట్టుకుని పింప్రి చించ్ వాడ్ లోని ఒక మెడికల్ షాపులోకి చొరపడ్డారు. మెడికల్ షాపులోని సిబ్బందిపై కొడవళ్లతో దాడి చేశారు. వారిని బెదిరించడంతోపాటు మెడికల్ షాప్ ను ధ్వంసం చేశారు. భయాందోళనకు గురైన మెడికల్ షాపు సిబ్బంది వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు.

🗡️ #Koyta #gang #terror in #Pimpri.

We can see how the owner of the #medicalstore was #attacked and #vandalized the #shop.

They were also seen vandalizing several #vehicles in the area on Friday and Saturday #midnight.

The entire #incident has been caught on #CCTV. pic.twitter.com/AY1Rts3hva

— TodaysVoice24News, Sayed Imran - Editor (@todaysvoice24nz) April 29, 2023