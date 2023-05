New Delhi, May 02: తీహార్‌ జైళ్లో (Tihar jail) గ్యాంగ్‌వార్ జరిగింది. రెండు గ్యాంగుల మధ్య ఘర్షణలో ఓ గ్యాంగ్‌స్టర్ మరణించాడు. 2021లో రోహిణి కోర్టులో కాల్పులకు తెగబడ్డ కేసులో నిందితుడు గ్యాంగ్‌స్టర్ టిల్లు తాజ్‌పురియాపై (gangster Tillu Tajpuriya) అతని శత్రువర్గం దాడి చేసింది. తెల్లవారుజామున గ్యాంగ్‌స్టర్ టిల్లుపై ఐరన్ రాడ్లతో దాడి జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరో గ్యాంగ్‌స్టర్ యోగేష్ తుండా (Yogesh Tunda) ఈ దాడికి పాల్పట్లు గుర్తించారు. తుండా దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ టిల్లును వెంటనే దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే మరణించనట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

Delhi's Rohini court shootout accused jailed gangster Tillu Tajpuriya killed after he was attacked by rival gang members Yogesh Tunda and others in Tihar jail. He was taken to Delhi's Deen Dayal Upadhyay Hospital, where he was declared dead. Further investigation underway by… pic.twitter.com/70cVYUD0rk

— ANI (@ANI) May 2, 2023