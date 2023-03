IndiGo Flight: చెప్పుల కింద రూ. 70 లక్షల బంగారం, అక్రమంగా తరలిస్తూ ఇండిగో విమానంలో పట్టుబడిన ప్రయాణికుడు, అదుపులోకి తీసుకున్న కస్టమ్స్ అధికారులు

Gold Seized by Customs at Bengaluru Airport. (Photo Credits: Twitter Video Grab)

రూ.69.40 లక్షల విలువైన బంగారాన్ని తన చెప్పుల్లో దాచి అక్రమంగా తరలించేందుకు యత్నిస్తున్న వ్యక్తిని అరెస్టు చేసినట్లు కస్టమ్స్ అధికారి బుధవారం తెలిపారు.మార్చి 12న ఇండిగో విమానంలో బ్యాంకాక్‌ నుంచి బెంగళూరుకు వచ్చిన నిందితులను కస్టమ్స్‌ ఎయిర్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అధికారులు అడ్డుకున్నారని కస్టమ్స్‌ సీనియర్‌ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

ప్రయాణం యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని అడిగినప్పుడు, అతను వైద్య ప్రయోజనాల కోసం ప్రయాణిస్తున్నట్లు ప్రయాణీకుడు చెప్పాడు. అయితే, ప్రయాణీకుడు ఎటువంటి చెల్లుబాటు అయ్యే వైద్య పత్రాలను అందించలేకపోయాడు, ఇది అధికారులకు అనుమానం కలిగించింది," అని అధికారి తెలిపారు.

అనుమానితుడైన ప్రయాణికుడిని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసినట్లు కస్టమ్స్ అధికారి తెలిపారు. బాడీ చెక్ చేసి, అతని బ్యాగ్ మరియు చెప్పులను స్కానింగ్ చేయగా, అతను ప్రయాణ సమయంలో ధరించిన చెప్పులలో దాచిపెట్టిన ముక్కల రూపంలో బంగారం ఉన్నట్లు తేలింది.

Here's Video

#WATCH | Gold weighing 1.2 kg worth Rs 69.40 lakh seized from a slipper of a passenger who arrived from Bangkok in Bengaluru by IndiGo flight: Customs pic.twitter.com/4dBwb5Dhpv

— ANI (@ANI) March 15, 2023