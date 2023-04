Covid Endemic Stage: కరోనా కేసులపై కేంద్రం గుడ్ న్యూస్! ఇంకో 10 రోజులు ఓపికపడితే చాలు, కోవిడ్ ఉధృతి తగ్గుతుందని ప్రకటించిన నిపుణులు

New Delhi, April 13: భారతదేశంలో రోజురోజుకు కరోనా పాజిటివ్ కేసుల (Corona cases) సంఖ్య పెరుగుతుంది. రోజువారి కేసుల సంఖ్య దాదాపు ఎనిమిది వేలకు చేరువలో ఉంది. యాక్టివ్ కేసులసంఖ్య 40వేలు దాటింది. ఈ పరిస్థితుల్లో మరోసారి దేశాన్ని కోవిడ్ (Covid) అతలాకుతలం చేస్తుందా అనే భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒమిక్రాన్ (Omicron) సబ్ వేరియంట్ XBB.1.16 వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోందని, దీని వల్ల కరోనా కేసుల సంఖ్య భారీగా నమోదవుతున్నాయని వైద్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. బుధవారం ఉదయం కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం.. మంగళవారం ఒక్కరోజే దేశంలో 7,830 కరోనా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి.

Covid in India: దేశంలో మళ్లీ లాక్‌డౌన్ తప్పదా, ఫోర్త్ వేవ్ వచ్చేసిందా, పెరుగుతున్న కేసులతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మూడో స్థానంలో భారత్, మరి నిపుణులు ఏమంటున్నారు ?

దేశంలోని మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ వంటి రాష్ట్రాల్లో కోవిడ్ తీవ్రత ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. బుధవారం ఒక్కరోజులో మహారాష్ట్రలో 1,115 కరోనా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. ఢిల్లీలోనూ దాదాపు అదే స్థాయిలో కరోనా కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి. మిగిలిన రాష్ట్రాల్లోనూ కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. అయితే.. కోవిడ్ ఉద్ధృతి పట్ల ఆందోళన చెందుతున్న క్రమంలో అధికార వర్గాలు శుభవార్త తెలిపాయి.

#COVID19 in India is moving towards the endemic stage. COVID will rise for the next 10 days but cases will start reducing. Even though cases are increasing, hospitalisation is low. The current rise in cases is due to XBB.1.16 variant which is a Sub-variant of Omicron: Official…

