Valsad, OCT 27: ‘ఫైర్ హెయిర్ కట్’ (fire hair cut) ఇప్పుడో ట్రెండుగా మారింది. హెయిర్ కట్ చేసేటప్పుడు జుట్టుకు నిప్పంటించి, ఆ మేరకు హెయిర్ సెట్ (Hair Set) చేయడమే ఈ పద్ధతి. అయితే, తాజాగా ‘ఫైర్ హెయిర్ కట్’ ఒక యువకుడి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. గుజరాత్, వల్సాద్ (Valsad) జిల్లా, వాపి పట్టణంలో 18 ఏళ్ల కుర్రాడు బుధవారం, హెయిర్ కటింగ్ కోసం స్థానికంగా ఒక సెలూన్ షాప్‌కు (Saloon Shop) వెళ్లాడు. అక్కడ హెయిర్ డ్రెస్సర్ అతడికి ‘ఫైర్ హెయిర్ కట్’ (Fire Hair Cutting) పద్ధతిలో హెయిర్ కట్ చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో అతడి తలపై ఒక కెమికల్ అప్లై చేసి, ఆ తర్వాత ఫైర్ అంటించబోయాడు. నిజానికి, ఆ మంట జుట్టుకు మాత్రమే అంటుకోవాలి. కానీ, అతడి తలంతా మంట అంటుకుంది. ముఖం, మెడపై కూడా మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో బాధితుడు భయంతో పరుగెత్తాడు. కటింగ్ చేస్తున్న హెయిర్ డ్రెస్సర్ మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించినా సాధ్యం కాలేదు.

An 18-year-old man suffered severe burn injuries after his ”fire haircut” went wrong at a salon in Vapi town of Gujarat’s Valsad district#valsad #fire_haircut #ViralVideo #viralvideos2022 pic.twitter.com/K4ALzdGyq5

