Hatman Killer Kills Woman: టోపి ధరించి మహిళను కత్తితో దారుణంగా పొడిచిన దుండగుడు, వైరల్ అవుతున్న వీడియోపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ముంబై పోలీసులు

Mumbai. Nov 12: టోపీ ధరించిన వ్యక్తి మహిళపై దాడి చేసి కత్తితో పొడిచిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నివేదికల ప్రకారం, ఈ సంఘటన ముంబైలో జరిగింది. వీడియోలో, టోపీ ధరించిన వ్యక్తి ఒక మహిళపై దాడి చేసి, ఆపై ఆమెను కత్తితో పొడిచి చంపడం చూడవచ్చు. వీడియో మరింత ముందుకు వెళుతుండగా, ఆ వ్యక్తి అక్కడి నుండి పారిపోయే ముందు మహిళ మృతదేహాన్ని లాగి కారులో ఎక్కించడాన్ని చూడవచ్చు.

#HitmanKillerInMumbai అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ కావడంతో ముంబైలోని ప్రజలలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. టోపీ పెట్టుకున్న వ్యక్తి మహిళను హత్య చేసినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ మొత్తం చర్య కెమెరాలో చిక్కుకుంది, దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయింది. ముంబైలోని అంధేరీ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు సమాచారం. #HitmanKillerInMumbai అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ కావడం ప్రారంభించడంతో ప్రజలు ముంబై పోలీసులతో ఈ సంఘటనను ధృవీకరించడానికి ట్విట్టర్‌లోకి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత ముంబై పోలీసులు కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు

Here's Video

A very Serious and Dangerous incident took place in Mumbai. A young girl lost her life#HatmanKillerInMumbai ruthlessly killing her, watch out pic.twitter.com/PY255uJulU

