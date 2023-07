Karnataka HC: భర్త గొంతు కోసి చంపేసిన కేసులో భార్యకు షాకిచ్చిన కోర్టు, మహిళ అయినంత మాత్రానా బెయిల్ ఇవ్వాలా అని ప్రశ్నించిన కర్ణాటక హైకోర్టు

Karnataka High Court (Photo-PTI)

HC on Wife Who Stabbed Her Husband to Death: కర్నాటక హైకోర్టు ప్రధాన తీర్పులో తన భర్తను కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు ఆరోపించిన మహిళకు బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి నిరాకరించింది. బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి ఒక మహిళగా పరిగణించబడదని పేర్కొంది. వ్యవహారాన్ని ప్రశ్నించినందుకు భర్త గొంతు కోసిందని భార్య ఆరోపించింది. నిందితురాలు డిల్లీ రాణి పిటిషన్‌ను విచారించిన జస్టిస్‌ మహ్మద్‌ నవాజ్‌ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం సోమవారం ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

నిందితురాలు మహిళ అయినందున ఆమెకు బెయిల్ మంజూరు చేయాలన్న న్యాయవాది వాదనను ధర్మాసనం పక్కన పెట్టింది. రాణి సెప్టెంబరు 24, 2022 నుండి జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. ఆమె తన బెయిల్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన 63వ అదనపు సివిల్, సెషన్స్ కోర్ట్ ఆదేశాలను సవాలు చేసింది. ఈ ఘటనలో గాయపడినందున నిందితురాలు డిల్లీ రాణిని నిర్దోషిగా పరిగణించలేమని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

భరణం వస్తుందని భార్య ఖాళీగా కూర్చుంటే ఎలా, విడిపోయిన భర్త నుండి నష్టపరిహారంపై కర్ణాటక హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

డిల్లీ రాణి, వారి ఇద్దరు మైనర్ పిల్లలు నివసించే నివాసంలోనే ఆమె భర్త శంకర్ రెడ్డి హత్యకు గురయ్యారు. ముగ్గురు సాక్షుల వాంగ్మూలం కేసులో రెండో నిందితుడితో భార్యకు సంబంధం ఉన్నట్లు నిర్ధారించింది. శంకర్ రెడ్డి అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నందునే హత్యకు గురయ్యాడు. ఘటన తర్వాత నిందితురాలు తనను తాను గాయపరిచి దర్యాప్తును తప్పుదారి పట్టించేందుకు తన నగలను దాచిపెట్టింది.

నిందితుల చెవిపోగులు, మాంగల్య గొలుసు, రక్తపు మరకలు ఉన్న నైట్‌వేర్‌లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ధర్మాసనం పేర్కొంది. నిద్రలేచిన తర్వాత రక్తపు మడుగులో ఉన్న తన తండ్రిని చూశానని మైనర్ బాలుడు వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు. నిందితుడు డిల్లీ రాణి, మృతుడు శంకర్ రెడ్డి మధ్య గొడవ జరిగింది.

నేరం తీవ్రమైనదని, కేవలం మహిళ అనే కారణంతో బెయిల్ మంజూరు చేయలేమని కోర్టు పేర్కొంది. డిల్లీ రాణి భర్త R. శంకర్ రెడ్డికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. శంకర్‌రెడ్డి బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేస్తుండగా, అతని కుటుంబం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉంటోంది. పిల్లల చదువుల నిమిత్తం కుటుంబాన్ని బెంగళూరుకు మార్చాడు.

ఈడీకి ఇన్ని అధికారాలు అవసరమా, వాటిని అదుపు చేయకపోతే ప్రజలకు భద్రత ఉండదు, సుప్రీంకోర్టులో సీనియర్ లాయర్ హరీశ్ సాల్వే వాదనలు

శంకర్ రెడ్డిని హత్య చేసేందుకు నిందితుడు, ఆమె ప్రేమికుడు కుట్ర పన్నారు. 2022 ఫిబ్రవరి 24న నిందితులు శంకర్‌రెడ్డి నిద్రిస్తున్న సమయంలో గొంతు కోసి హత్యగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు. అపరిచితులపై హత్య కేసు నమోదు చేసిన యశ్వంత్‌పూర్ పోలీసులు కేసును ఛేదించి డిల్లీ రాణి, ఆమె ప్రేమికుడిని అరెస్ట్ చేశారు.