హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల మధ్య సిమ్లా తాగునీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొంటోంది. సిమ్లా జల్ ప్రబంధన్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (SJPNL) ట్యాంకర్ల ద్వారా ప్రజలకు నీటిని సరఫరా చేస్తుంది. విపత్తు వల్ల రాష్ట్రానికి చాలా నష్టం జరిగింది. నీటి పథకాలు, రోడ్లు లేదా ఆనకట్టలు కావచ్చు.. సిమ్లాలో, మేము ప్రైవేట్ ట్యాంకర్లను అద్దెకు తీసుకున్నాము, నగర్ నిగమ్ యొక్క ట్యాంకర్లు కూడా నీటిని అందిస్తున్నాము. ట్యాంకర్ల వినియోగంతో వీలైనంత ఎక్కువ ప్రదేశాలకు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని నీటి కొరతపై సిమ్లా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ సురేందర్ చౌహాన్ చెప్పారు.

హిమాచల్ ప్రదేశ్ (Himachal Pradesh) భారీ వర్షాలకు అతలాకుతలమైంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న కుంభవృష్టికి ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించింది. గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వానల కారణంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 30 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

బియాస్ నది ఉగ్రరూపం వీడియో ఇదిగో, ట్రక్కును అమాంతం లాక్కెళ్లిన భారీ వరద, భారీ వర్షాలకు హిమాచల్ విలవిల

ఆ రాష్ట్ర రాజధాని సిమ్లా (Shimla)లో అత్యధికంగా 11 మంది మరణించారు. మృతి చెందిన 30 మందిలో ఇప్పటి వరకు 29 మందిని గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు భారీ వర్షం కారణంగా సంభవించిన వరదలకు సుమారు రూ.3,000 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Here's Videos

#WATCH | "There has been a lot of loss to the state because of the disaster. Be it the water schemes, roads or the dams...In Shimla, we have hired private tankers and Nagar Nigam's tankers are also providing water. With the use of tankers we are trying to reach as many places as… pic.twitter.com/uaH2RZ1Bwp

— ANI (@ANI) July 11, 2023