New Delhi, JAN 01: కొత్త ఏడాది 2023కు (New year) ఔత్సాహిక యువత ఘనస్వాగతం పలికారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా న్యూఇయర్ వేడుకలు అంబరాన్ని తాకాయి. మద్యం మత్తులో లెక్కలేనంతమంది నూతన ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టారు. అందుకే ఎప్పటిలాగే న్యూఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఎఫెక్ట్‌తో మద్యం విక్రయాలు జోరుగా సాగాయి. న్యూఇయర్ వేడుకల్లో ఈసారి ఒక్క మద్యానికే కాకుండా ఇంకా చాలా వస్తువులు రికార్డుస్థాయిలో అమ్ముడుపోయాయి. అందులో కండోమ్స్ (Condom Orders) ఒకటి. నిన్న ఒక్కరోజే స్విగ్గీ 2757 డ్యూరెక్స్ కండోమ్ (Durex Condom) ప్యాకెట్లు డెలివరీ చేసిందంట. ఈ మేరకు ఒక సరదా ట్వీట్ చేసింది డ్యూరెక్స్ కండోమ్ కంపెనీ. ఇప్పటి వరకు 2757 కండోమ్ ప్యాకెట్లు ఆర్డర్ చేశారు. మరో 4212 ప్యాకెట్లు కూడా ఆర్డర్ చేయండి, అప్పుడు మొత్తం 6969 అవుతాయంటూ ఫన్నీ ట్వీట్ చేసింది. అయితే దీనికి నెటిజన్ల నుంచి మరింత వెరైటీగా రీ ట్వీట్లు, రిప్లైలు వస్తున్నాయి.

2757 packets of @DurexIndia condoms delivered by @SwiggyInstamart so far. please order 4212 more to make it 6969, so we can all say "nice"

Thank you for ‘delivering’ them O’s. We know atleast 2757 are having a banging new year ;)

P.s: We hope they order coffee together tomorrow morning

— Durex India (@DurexIndia) December 31, 2022