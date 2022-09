IAS Breaksdown: ఆమె మాతృహృదయానికి హ్యాట్సాఫ్! గాయపడ్డ బాలుడ్నిచూసి బోరున రోదించిన ఐఏఎస్, ఆస్పత్రిలో పరామర్శించేందుకు వచ్చి కన్నీరు పెట్టుకున్న మహిళా అధికారి, ఆమె మాతృహృదయంపై నెట్టింట ప్రశంసలు, ఆఫీసర్లంటే ఇలాగే ఉండాలంటూ కితాబులు

Lucknow, SEP 29: అధికారులు అంటే అందరూ కఠినంగానే ఉండరు. చాలా మంది మనుసుతో ఆలోచించి పనిచేసేవాళ్లు కూడా ఉంటారు. ఇక మహిళల విషయానికి వస్తే వాళ్లు మరింత సున్నితంగా ఉంటారు. పెద్ద హోదాలో ఉన్నప్పటికీ...వారిలోని మాతృత్వం, సున్నితత్వం అప్పడప్పుడూ బయట పడుతుంటాయి. అలాంటి ఘటనే యూపీలో (UP) జరిగింది. ప్రమాదంలో గాయ‌ప‌డి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఓ చిన్నారిని చూసి ఐఏఎస్ ఆఫీస‌ర్ బోరున విల‌పించారు. గురువారం రాత్రి ఉత్తర‌ప్రదేశ్‌లోని ల‌ఖింపూర్‌ఖేరిలో (Lakhimpur Kheri) బ‌స్సు – ట్రక్కు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 12 మంది మృతి చెంద‌గా, మ‌రో 41 మంది తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. వారిని లఖింపూర్ ఖేరీ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స చేయిస్తున్నారు. అక్కడ పరిస్థితిని తెలుసుకునేందుకు వచ్చిన లక్నో డివిజనల్ ( Lucknow Divisional Commissioner) కమిషనర్ రోషన్ జాకబ్ (Roshan Jacob)...అందరినీ పరామర్శించారు. అదే సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన ఓ మహిళ తన కుమారుడికి సరైన సాయం అందడం లేదని ఫిర్యాదు చేసింది.

#WATCH |Lakhimpur Kheri bus-truck collision: Lucknow Divisional Commissioner Dr Roshan Jacob breaks down as she interacts with a mother at a hospital&sees condition of her injured child

At least 7 people died&25 hospitalised in the accident; 14 of the injured referred to Lucknow pic.twitter.com/EGBDXrZy2C

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 28, 2022