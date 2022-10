Indian Currency (Photo-ANI)

భారతీయ స్టాక్ సూచీలు శుక్రవారం వరుసగా ఆరవ సెషన్‌లో తమ లాభాలను పొడిగించాయి, బ్యాంకింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ స్టాక్‌లలో బలం, రెండవ త్రైమాసిక కార్పొరేట్ ఆదాయాలు ఉన్నాయి.ఉదయం 9.45 గంటలకు, సెన్సెక్స్ 272.50 పాయింట్లు లేదా 0.46 శాతం పెరిగి 59,475.40 పాయింట్ల వద్ద, నిఫ్టీ 71.80 పాయింట్లు లేదా 0.41 శాతం పెరిగి 17,635.75 పాయింట్ల వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి. ఈ ఉదయం నిఫ్టీ 50 స్టాక్స్‌లో 32 అడ్వాన్స్‌డ్‌గా, మిగిలిన 18 షేర్లు కిందకు పడిపోయాయని నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ గణాంకాలు వెల్లడించాయి.

అలాగే రూపాయి తన ఆల్ టైమ్ కనిష్ట స్థాయి నుండి US డాలర్‌తో పోలిస్తే 83 కన్నా దిగువకు చేరింది.గత సెషన్ చివరి నిమిషంలో ట్రేడింగ్ సమయంలో, రూపాయి దాని పతనాన్ని కొంతవరకు తగ్గించింది, ఇది స్టాక్ మార్కెట్లలో సానుకూల సెంటిమెంట్‌లకు ఆజ్యం పోసిందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. క్యాపిటల్ మార్కెట్లు కూడా సానుకూల మొమెంటం చూపించినందున రూపాయి మరింత కొంత ధర పెరగవచ్చు. రూపాయి 82.00-83.00 అస్థిర శ్రేణిలో చూడవచ్చు," అని LKP సెక్యూరిటీస్ VP రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జతీన్ త్రివేది ఒక నోట్‌లో తెలిపారు.

ప్రధాన ప్రపంచ కరెన్సీలకు వ్యతిరేకంగా US డాలర్ బలపడటంతో భారతీయ రూపాయి గత కొన్ని వారాలుగా సరికొత్త ఆల్-టైమ్ కనిష్ట స్థాయిలను తాకింది. బుధవారం రూపాయి చరిత్రలో తొలిసారిగా 83 మార్కును అధిగమించింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు రూపాయి విలువ దాదాపు 11-12 శాతం క్షీణించినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.పెరుగుతున్న వాణిజ్య లోటు, క్షీణిస్తున్న ఫారెక్స్ నిల్వలు, బలమైన US డాలర్ ఇండెక్స్ మరియు US ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్వారా కొనసాగుతున్న ద్రవ్య విధానం కఠినతరం చేయడం రూపాయి స్థిరమైన క్షీణతకు కారణమయ్యే కొన్ని ప్రధాన కారణాలుగా చెబుతున్నారు.