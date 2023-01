Joshimath Land Subsidence: దేవభూమిపై షాకిస్తున్న ఇస్రో చిత్రాలు, 12 రోజుల్లోనే 5.4 సె.మీ కుంగిపోయిన జోషిమఠ్ పట్టణం,కుటుంబాలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్న అధికారులు

Joshimath, jan 13: ఉత్తరాఖండ్‌లోని ప్రఖ్యాత టూరిస్టు ప్రాంతం జోషీమ‌ఠ్ కుంగిపోతున్న (Joshimath Land Subsidence) విష‌యం తెలిసిందే.దేవభూమిగా పేరున్న ఉత్తరాఖండ్ జోషిమఠ్ ప‌ట్టణంలోని (Joshimath) ప‌లు ప్రాంతాల్లో భూమి కోత‌కు గురికావ‌డం, ప‌గుళ్లతో భ‌యాన‌క ప‌రిస్థితి నెల‌కొంది. పట్టణంలో మొత్తంగా దాదాపు 4,500 భవనాలు ఉండగా ఇప్పటివరకు 723భవనాలకు పగుళ్లు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఇప్పటికే ప్రభుత్వం చాలా కుటుంబాలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించింది. ప్రమాదకరంగా మారిన ఇళ్లు, భవనాలను కూల్చివేసిందనే వార్తలు కూడా వచ్చాయి. అయితే ఇప్పటి వరకు అక్కడ ఎలాంటి ఇంటిని కూల్చలేదని ఉత్తరాఖండ్‌ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్‌ సింగ్‌ ధామి శుక్రవారం తెలిపారు. సర్వే బృందం అక్కడ నెలకొన్న పరిస్థితిని అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రమాద ప్రాంతం నుంచి ఇప్పటివరకు 99 కుటుంబాలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు చెప్పారు.

ఇక జోషిమఠ్‌లో ఇళ్లు కోల్పోతున్న బాధితులకు అద్దె సాయంగా రూ.5వేలు ఇవ్వాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. అలాగే 6 నెలల పాటు విద్యుత్ బిల్లులకు రాయితీ ఇవ్వనుంది. నవంబర్ 2022 నుంచి ఇది వర్తిస్తుంది. ఇళ్లు ఖాళీ చేసి హోటళ్లు, రిసార్టుల్లో తాత్కాలికంగా ఆశ్రయం పొందుతున్న వారికి గదికి రూ.950 చొప్పున చెల్లించనుంది.

I have spoken with the ISRO Director. They have accepted that this is not their official take. They will give their official take today on the current situation: Uttarakhand Minister Dhan Singh Rawat on ISRO's satellite images on Joshimath sinking pic.twitter.com/lYo4gNm9dF

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 13, 2023