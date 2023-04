BJP MLA Sanjeeva Matandoor: యువతితో కర్ణాటక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాసలీలలు, సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు వైరల్, అవి ఫేక్ ఫోటోలంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యే సంజీవ మతాండూర్

Bengaluru, April 6: దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలో గుర్తుతెలియని మహిళతో కర్ణాటక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సంజీవ మతాండూర్ (BJP MLA Sanjeeva Matandoor) దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీనిపై ఆయన గురువారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తన పతనాన్ని నిర్ధారించే కుట్రలో భాగంగా వైరల్ ఫోటోలను ఎడిట్ చేసి వైరల్ చేశారని మతాండూర్ పేర్కొన్నారు. అతను ఉప్పినంగడి పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఫోటోలను వైరల్ చేస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను డిమాండ్ చేశాడు.పోలీసులు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టం కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

మైన‌ర్ బాలిక‌ల‌పై స‌న్యాసి లైంగిక దాడి, మ‌ఠాధిప‌తి శివ‌మూర్తి మురుగపై లుక్అవుట్ నోటీసు జారీ చేసిన క‌ర్నాట‌క పోలీసులు

మేలో ఎన్నికలు జరగనున్న కర్ణాటకలో అధికార బీజేపీ పార్టీకి ఈ పరిణామం మరో ఎదురుదెబ్బగా కనిపిస్తోంది. పుత్తూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గుర్తు తెలియని మహిళతో జాలీ మూడ్‌లో ఉన్న ఫోటోలు దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఇది బీజేపీ అంతర్గత వ్యక్తుల చేతివాటం అని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

Heres' Vira Photo

KARNATAKA NEW SEX SCANDAL STRIKES:#BJPSexScandal: Puttur BJP MLA Sanjeeva Matandoor caught in his own Sex Scandal. The purported photograph is being shared widely on social media#KarnatakaElection2023#KarnatakaKurukshetra2023 pic.twitter.com/JeOZNjxRbz

— Gururaj Anjan (@Anjan94150697) April 6, 2023