జమ్మూ కశ్మీర్ (Jammu And Kashmir)లో భారీ ఎన్ కౌంటర్ (Ecounter) జరిగింది. కుప్వారా (Kupwara) లోని నియంత్రణ రేఖ సమీపంలో భద్రతా బలగాలు జరిపిన కాల్పుల్లో ఐదుగురు విదేశీ ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు.ఉత్తర కశ్మీర్ జిల్లాలోని నియంత్రణ రేఖకు సమీపంలో గల జుమాగుండ్ (Jumagund) ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు నక్కి ఉన్నారన్న పక్కా సమాచారంతో.. పోలీసులు, ఆర్మీ సంయుక్తంగా ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఈ ఆపరేషన్ లో ఐదుగురు విదేశీ ఉగ్రవాదుల్ని (Foreign Terrorists) మట్టుబెట్టినట్లు కశ్మీర్ ఏడీజీపీ విజయ్ కుమార్ (Vijay Kumar) తెలిపారు. ఆ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదుల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

