LTTE Chief Prabhakaran: తమిళపులి ప్రభాకరన్ బతికే ఉన్నాడు! త్వరలోనే ప్రజల ముందుకు వస్తాడు, సంచలన ప్రకటన చేసిన తమిళనాడు కాంగ్రెస్ నేత

Chennai, FEB 13: ఎల్‌టీటీఈ చీఫ్ వేలుపిళ్లై ప్రభాకరన్ (LTTE Chief Prabhakaran) సజీవంగా ఉన్నారు. తమిళనాడు కాంగ్రెస్ మాజీ నాయకుడు, వరల్డ్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తమిళ్ పజా నేత నెడుమారన్ (Nedumaran) ఈ వాదన చేశారు. ప్రభాకరన్‌ చనిపోయాడన్న ప్రకటన పూర్తిగా అబద్ధమని, తాను సజీవంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు తనతో చెప్పారన్నారు. పాలా కోయంబత్తూరులో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రభాకరన్‌కు సంబంధించి ఈ సంచలన సమాచారాన్ని వెల్లడించారు. ఎల్‌టీటీఈ చీఫ్‌ వేలుపిళ్లై ప్రభాకర్‌ (LTTE Chief Prabhakaran) చనిపోలేదని తమిళ పజా నెడుమారన్‌ చెప్పారు. ఆయన చనిపోయినట్లు వచ్చిన ప్రకటన శుద్ధ అబద్ధమన్నారు. ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని ఆయనే తనతో చెప్పారని వెల్లడించారు.

Pleased to announce the truth about our Tamil national leader Prabhakaran. He's fine.I'm very happy to announce this to the Tamil people all over the world. I hope this news will put an end to the speculations that have been systematically spread about him so far: Pazha Nedumaran pic.twitter.com/NYblumbybP

— ANI (@ANI) February 13, 2023