Burhanpur, April 07: పెద్ద సంఖ్యలో జనం పోలీస్‌ స్టేషన్‌పై దాడి చేశారు. ఘరానా దొంగ (Dacoit)తోపాటు మరో ఇద్దరు నేరస్తులను లాకప్‌ నుంచి విడిపించారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని బుర్హాన్‌పూర్ (Burhanpur) జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు 60 మందిపైగా జనం నేపానగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌ను ముట్టడించారు. డ్యూటీలో ఉన్న నలుగురు పోలీసులపై దాడి చేశారు. పలు పోలీస్‌ వాహనాలను ధ్వంసం చేశారు. కొన్ని రోజుల కిందట అరెస్ట్‌ చేసి లాకప్‌లో ఉంచిన ఘరానా దొంగ హేమా మేఘావాల్‌ (Hema Meghawal)తో పాటు ఆ సెల్‌లో ఉన్న మరో ఇద్దరు నిందితులను కూడా విడిపించారు. కాగా, ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీస్‌ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఆ జిల్లా కలెక్టర్‌, జిల్లా ఎస్పీ, ఇతర పోలీస్‌ అధికారులు ఆ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు చేరుకుని పరిశీలించారు.

Only four police personnel were present at the Nepanagar police station, when a team of 60 encroachers barged in #MadhyaPradeshNews https://t.co/tgci3YNv8D

