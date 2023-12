New Delhi, DEC 13: మహాదేవ్ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ (Mahadev Betting App) కేసులో నిందితుల్లో ఒకరైన రవి ఉప్పల్‌ను (Ravi uppal arrest) ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు దుబాయ్ లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లో (UAE) ఉన్న రవిని ఇంటర్‌పోల్ ద్వారా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ జారీ చేసిన రెడ్ కార్నర్ నోటీసు ఆధారంగా అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గత వారం నిర్బంధంలో ఉన్న రవి ఉప్పల్‌ను (Ravi Uppal Arrest) భారత్‌కు రప్పించేందుకు అరబ్ దేశాధికారులతో ఈడీ అధికారులు సంప్రదింపులు చేస్తున్నారని మనీలాండరింగ్ నిరోధక సంస్థ ఈడీ తెలిపింది.

In a significant success for the Enforcement Directorate, Dubai Police yesterday arrested Ravi Uppal, one of the two prime accused in the Mahadev Book online betting syndicate. Uppal may soon be extradited to India pic.twitter.com/fzvJjdDzf6

— ANI (@ANI) December 13, 2023