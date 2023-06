Representational image (photo credit- IANS)

Man booked for unnatural sex with cow in Bhopal: మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్‌లో ఆవుతో అసహజ సంభోగానికి పాల్పడ్డాడన్న ఆరోపణలపై ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ సంఘటన మంగళవారం హనుమాన్‌గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. ఈ దారుణమైన చర్య యొక్క వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిందని, కొంతమంది హిందూత్వ కార్యకర్తలు ఫిర్యాదుతో పోలీసులను ఆశ్రయించారని మంగళవారా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌ఛార్జ్ సందీప్ పవార్ తెలిపారు.

భారతీయ శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 377 (అసహజ సెక్స్) కింద కేసు నమోదు చేశామని, తదుపరి విచారణ కోసం కేసు డైరీని హనుమాన్‌గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు పంపినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ ఘటన అత్యంత ఖండించదగినది, దురదృష్టకరం అని రాష్ట్ర హోం మంత్రి నరోత్తమ్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు.

“మేము భూమిని మా తల్లిగా భావించినట్లు, మేము ఆవులను కూడా మా తల్లిగా భావిస్తున్నాము. ఇది చెడ్డ విషయం. ” కేసు నమోదు చేశామని, ఇంకా గుర్తించనప్పటికీ నిందితుడిని 24 గంటల్లో పట్టుకుంటామని, ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలిచేలా అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మిశ్రా విలేకరులకు తెలిపారు.