Lucknow, DEC 28: పిల్లలు పుట్టడం లేదని (conceive a child) భార్యపై కిరాతకంగా దాడి చేశాడు ఓ వ్యక్తి. ఉత్తరప్రదేశ్‌ లక్నోలోని మోహన్‌లాల్ గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో (Mohanlalganj police circle) ఈ ఘటన జరిగింది. అతను చేసిన దాడిలో మహిళ తీవ్రంగా గాయపడింది. ఇక నీకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదంటూ భార్య ప్రైవేట్ పార్టులపై దాడికి (private parts) దిగాడు. దీంతో ఆమెకు అంతర్గతంగా రక్తస్రావం అయింది. మహిళ సోదరుడి ఫిర్యాదు మేరకు లక్నో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వారి వివరాల ప్రకారం...ఆరు సంవత్సరాల క్రితం దంపతులకు పెళ్లి కాగా అప్పటి నుంచి వారికి పిల్లలు లేరు.

దాంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతుండేవి. మూడు నెలల క్రితం ఇంట్లో పెద్ద గొడవ అవ్వడంతో పుట్టింటికి వచ్చింది మహిళ. అయితే ఇంట్లో వాళ్లంతా ఆమెకు సర్దిచెప్పి తిరిగి అత్తగారింటికి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టి వచ్చారు. కానీ ఆమెను అత్తగారింట్లో వదిలి పెట్టిన కొన్ని గంటలకే విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు ఆమె భర్త. నీకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదు. నువ్వు ఎందుకు పనికి రాడు అంటూ దాడికి పాల్పడ్డాడు.

Lucknow: In a shocking incident, a 30-year-old man allegedly thrashed his wife and caused severe trauma to her private parts as he was upset with her for "not being able to conceive a child".@Uppolice pic.twitter.com/LjodwgxKhs

