Bhopal, AUG 14: మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌పూర్‌లో (Jabalpur) సైకిల్‌ను దొంగిలించాడనే అనుమానంతో తొమ్మిదేళ్ల బాలుడిని పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (Police), మరో వ్యక్తి కలిసి దారుణంగా కొట్టారు. నివాస ప్రాంతంలోని ఓ వీధిలో బైక్‌లపై వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు బాలుడిని క్రూరంగా చితకబాదారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1 గంట ప్రాంతంలో సీసీ టీవీలో ఈ ఘటన రికా‌ర్డ్ అయింది. అయితే బాలుడిపై దాడి చేసిన (beating nine-year-old boy) వారిలో స్పెషల్ ఆర్మ్‌డ్ ఫోర్స్ (ఎస్‌ఏఎఫ్) 6వ బెటాలియన్‌కు చెందిన అశోక్ థాపా అనే కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడని గుర్తించామని సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఎస్పీ) సిద్దార్థ్ బహుగుణ తెలిపారు. ఈ వీడియోలో.. ఇద్దరు వ్యక్తులు బైక్‌లపై వచ్చారు. బైక్‌పై ఉన్న వ్యక్తి తొమ్మిదేళ్ల బాలుడిని (beating nine-year-old boy) పట్టుకుని ఉన్నాడు. తెల్లటి చొక్కా ధరించిన వ్యక్తి పిల్లవాడిని దారుణంగా కొట్టడం వీడియోలో కనిపించింది. అయితే అక్కడే ఉన్న మరోవ్యక్తి పిల్లవాడిని జుట్టు పట్టుకుని కనికరం లేకుండా కొట్టారు.

A nine-year-old boy, cornered on a street in a residential area, is wildly thrashed by men on bikes, including a policeman in civilian clothes, for allegedly stealing a bicycle in Jabalpur, @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/5P5aqLcI1v

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) August 13, 2022