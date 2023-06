Govt Announces Ex gratia: బాలాసోర్ రైల్ ప్రమాదంలో మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షలు, గాయపడ్డవారికి రూ. 2లక్షలు ఎక్స్ గ్రేషియా, ఘటనాస్థలిలో కొనసాగుతున్న సహాయకచర్యలు

Balasore, June 02: ఒడిశాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలో జ‌రిగిన‌ ఘోర రైలు ప్ర‌మాదం (Train Accident) మృతుల‌కు ఒడిశా ప్ర‌భుత్వం రూ.10 ల‌క్ష‌ల ఎక్స్‌గ్రేషియా(Ex gratia) ప్ర‌క‌టించింది. గాయ‌పడ్డ‌వాళ్ల‌కు రూ.2 ల‌క్ష‌లు ఇవ్వ‌నుంది. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో గాయ‌ప‌డిన 350మందిలో 50 మందికి పైగా మృతి చెందారు. తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డిన వాళ్ల‌లో మ‌రికొంద‌రి ప‌రిస్థితి విష‌మంగా ఉన్న‌ట్టు తెలుస్తోంది. ప్ర‌మాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే ఒడిశా ముఖ్య‌మంత్రి న‌వీన్ ప‌ట్నాయ‌క్(Naveen Patnaik) కంట్రోల్ రూమ్‌కు వెళ్లారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్‌, అగ్నిమాప‌క ద‌ళాలు స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు కొన‌సాగిస్తున్నాయి. ప్రాణ భ‌యంతో కొంద‌రు బోగీలో చిక్కుకున్నార‌ని, దాంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంద‌ని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.

Odisha train accident | Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw announces ex-gratia compensation of Rs 10 lakhs in case of death of accident victims and Rs 2 lakhs for those with grievous injuries and Rs 50,000 for those with minor injuries. pic.twitter.com/Pr7ddxoVi4

— ANI (@ANI) June 2, 2023