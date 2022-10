Student Molested: రోడ్డుపై వెళ్తున్న స్కూల్ విద్యార్ధినిని ఆటోలోకి లాగి అఘాయిత్యం, ఎందుకు కామెంట్ చేశావని అడిగినందుకు మృగంలా ప్రవర్తించిన ఆటో డ్రైవర్‌, సీసీటీవీలో రికార్డయిన అకృత్యం

Thane, OCT 14: విద్యార్థిని పట్ల ఓ ఆటోడ్రైవర్ (Auto driver) దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. వేధింపులకు గురిచేసి ఆటోతో ఈడ్చుకెళ్లాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా (viral) మారింది. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని థానేలో (Thane) శుక్రవారం ఉదయం చోటు చేసుకుంది. మహిళకు సుమారు 21 ఏళ్లు ఉంటాయని అక్కడి అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఆటోడ్రైవర్ ను పట్టుకొనేందుకు పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఉదయం 6.45 గంటల సమయంలో విద్యార్థిని బజార్‌పేట రోడ్డులో నడుచుకుంటూ కళాశాలకు వెళ్తుంది. రోడ్డు పక్కనే ఉన్న ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ (Auto driver)మహిళ గురించి అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేసాడు. ఆమె అతనిని ప్రశ్నించడంతో అతను ఆమె చేయి పట్టుకుని లాగినట్లు (Student Molested) సీనియర్ ఇన్‌స్పెక్టర్ జైరాజ్ రాణావేర్ తెలిపారు.

#Thane: Rickshaw driver molests schoolgirl, starts the auto and drags her with it#Shocking #Video #Mumbai #MumbaiNews #ThaneNews #Driver #Girl pic.twitter.com/m5xgVErb3L

— Free Press Journal (@fpjindia) October 14, 2022