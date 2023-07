New Delhi, July 26: మణిపూర్‌ అంశంపై (Manipur) చర్చకు ప్రధాని మోదీ (Modi) ముఖం చాటేస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఇవాళ అవిశ్వాస తీర్మానం (no confidence motion) ప్రవేశపెట్టడానికి విపక్షాలు సిద్ధమయ్యాయి. పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమై నాలుగు రోజులు గడిచినా సభ సజావుగా సాగడం లేదు. కేంద్రం బాధ్యతా రాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తూ మణిపూర్‌ తదితర ముఖ్యమైన అంశాలపై చర్చించకుండా ఉభయ సభలను రోజూ వాయిదా వేస్తూ వస్తున్నది. కేంద్రం నిర్లక్ష్య వైఖరిని ఎండ గట్టేందుకు అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీస్‌ ఇవ్వడమే సరైనదని ప్రతిపక్షాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ విషయంపై విపక్ష పార్టీలు మంగళవారం సమావేశమై చర్చించాయి. అవిశ్వాస తీర్మాన నోటీస్‌ ముసాయిదాను సిద్ధం చేసి వాటిపై 50 మంది ఎంపీల సంతకాలను సేకరిస్తున్నాయి. ఈ అవిశ్వాస తీర్మానం ద్వారా మణిపూర్‌ హింసపై (Manipur) మాట్లాడేలా ప్రధానిపై ఒత్తిడి తేవాలని విపక్షాలు భావిస్తున్నాయి.

Opposition parties will be bringing no confidence motion in Lok Sabha against the government tomorrow: Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury to ANI pic.twitter.com/wbaWpVEYUK

— ANI (@ANI) July 25, 2023