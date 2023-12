Patna High Court: మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం, హత్య కేసులో పాట్నా హైకోర్టు సంచలన తీర్పు, స్నిఫర్ డాగ్ సాక్ష్యాల ఆధారంగా మరణశిక్ష విధించిన వ్యక్తిని నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ తీర్పు

Patna High Court (Photo Credit: Wikimedia Commons)

HC on Sniffer Dog Evidence in Gang Rape and Murder Case: 2019 నాటి కేసులో, మైనర్ బాలిక తన అమ్మమ్మతో కలిసి అక్కడ ఒక జాతరను చూసేందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆలయం సమీపంలో సామూహిక అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన కేసులో పాట్నా హైకోర్టు (Patna High Court) సంచలన తీర్పును వెలువరించింది. 12 ఏళ్ల బాలికను హత్య చేసి, అత్యాచారం చేసిన కేసులో ట్రయల్ కోర్టు ఓ వ్యక్తికి విధించిన మరణశిక్షను పాట్నా హైకోర్టు రద్దు చేసింది.

ప్రాసిక్యూషన్ మొత్తం కేసు నిందితుడి ఇంట్లోకి స్నిఫర్ డాగ్ ప్రవేశించిందనే వాస్తవంపైనే (HC on Sniffer Dog Evidence in Gang Rape) ఆధారపడి ఉందని కనుగొన్న తరువాత అతన్ని నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ తీర్పును వెలువరించింది.న్యాయమూర్తులు అశుతోష్ కుమార్, అలోక్ కుమార్ పాండేలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ ట్రయల్ కోర్టు కేసును నిర్వహించిన తీరును తప్పుపట్టింది. "చట్టంలోని ప్రాథమిక సూత్రాలను పట్టించుకోకుండా" నిందితులకు మరణశిక్ష విధించిందని పేర్కొంది. న్యాయస్థానం స్నిఫర్ డాగ్ యొక్క నైపుణ్యంపై ఆధారపడి కేసు తీర్పును (HC on Sniffer Dog Evidence in Gang Rape and Murder Case) ఇవ్వడం సమంజం కాదని పేర్కొంది. మరో వ్యక్తి ఇంట్లోకి కుక్క ప్రవేశించినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయని, నిందితుడి ఇంట్లోకి కుక్క ప్రవేశించడం తప్పు కాదని ట్రయల్ కోర్టు ఎలా ఊహించగలదని కోర్టు డిమాండ్ చేసింది.

కుక్కల యొక్క ఘ్రాణ భావం (వాసన యొక్క భావం) యొక్క ప్రయోజనాలను మరియు స్నిఫర్ కుక్కలు పోలీసులకు అందించే సహాయాన్ని కోర్టు గుర్తించింది. అయితే, పోలీసు విచారణకు స్నిఫర్ డాగ్ సహాయం ఒక ప్రారంభ బిందువు అయినప్పటికీ, " ట్రయల్ కోర్ట్‌కు ఎటువంటి ధృవీకరించే సాక్ష్యం అవసరం లేనంత బలమైన సాక్ష్యంగా " దానిని స్వీకరించలేమని పేర్కొంది.

2019 నాటి ఈ కేసులో, నాగపంచమి పండుగ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన జాతరను చూసేందుకు అమ్మమ్మతో కలిసి వెళ్లిన మైనర్ బాలికను గుడి సమీపంలో సామూహిక అత్యాచారం చేసి హత్య చేశారు. ఒక రోజు తరువాత, బాధితుడి మృతదేహం కనుగొనబడినప్పుడు, పోలీసులు స్నిఫర్ డాగ్‌ను తీసుకువచ్చారు. ఇది మొదట మృతదేహాన్ని పసిగట్టిందని, తరువాత ఒక గ్రామస్థుని ఇంటికి వెళ్ళిందని పేర్కొన్నారు.

అక్కడ నేరారోపణ ఏమీ కనిపించకపోవడంతో, కుక్క నిందితుడి ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. నిందితుడు తన గదిలో లాక్ వేసుకుని ఉండటాన్ని గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. తలుపు బలవంతంగా తెరవాల్సి వచ్చిందని, దీంతో అతడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని కోర్టుకు తెలిపారు.విచారణ అనంతరం నిందితుడిపై హత్య, సామూహిక అత్యాచారం వంటి నేరాలకు సంబంధించిన నిబంధనల కింద అభియోగపత్రం నమోదు చేశారు. అక్టోబరు 2021లో ట్రయల్ కోర్టు అతన్ని దోషిగా నిర్ధారించింది. ఉరిశిక్ష విధించింది. ఈ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ అతను హైకోర్టులో అప్పీలు చేసుకున్నారు.

నిందితులకు వ్యతిరేకంగా ఇతర సాక్ష్యాలను పరిశీలించిన తర్వాత, మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న స్థలంలో నాలుగు జతల చెప్పులు, పర్సు, గొలుసు లభించినట్లు కోర్టు పేర్కొంది. ఆ చెప్పుల్లో ఒకటి నిందితుడిదేనని దర్యాప్తు సంస్థ "నిర్ణయానికి వచ్చింది" అని పేర్కొంది. అతని ఇంటి నుండి, ఒక జత తడిసిన జీన్స్ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే ఇది "ఆశ్చర్యకరంగా" ఎప్పుడూ ఫోరెన్సిక్ పరీక్షకు పంపలేదని కోర్టు పేర్కొంది.

క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ సెక్షన్ 53A కింద అప్పీలుదారుని వైద్య పరీక్షకు గురిచేసినట్లు మాకు ఎలాంటి రికార్డు కనిపించలేదు. ఈ కారణాల వల్ల కావచ్చు, హైకోర్టు దర్యాప్తు సమయంలో అప్పీలుదారుకు బెయిల్ మంజూరు చేయబడిందని పేర్కొంది. అటువంటి సాక్ష్యాధారాల ఆధారంగా నిందితులను దోషిగా నిర్ధారించినందుకు ట్రయల్ కోర్టును కోర్టు ఖండించింది. కేసులోని పరిస్థితులు "చట్టం దృష్టిలో ఎటువంటి పరిస్థితులు లేవు" లేదా వాస్తవంగా తప్పు అని అభిప్రాయపడింది.

సాక్ష్యాలను లోతుగా పరిశోధించినప్పుడు, మృతదేహం దగ్గర దొరికిన చెప్పులు నిందితుడికి చెందినవని లేదా సంఘటన జరిగిన తేదీన అతను వాటిని ధరించినట్లు నిరూపించడానికి రికార్డులో ఏమీ కనుగొనబడలేదు. మృతదేహంపై రక్తపు చుక్కలు కనిపించాయని, అక్కడికక్కడే తయారు చేసిన విచారణ నివేదికలో దాని ప్రస్తావన లేదని కోర్టు పేర్కొంది.కోర్టు జీన్స్ రికవరీపై ట్రయల్ కోర్ట్ ఆధారపడటంపై కూడా విమర్శనాత్మక అభిప్రాయాన్ని తీసుకుంది. ట్రయల్ కోర్ట్ "బహుశా మర్చిపోయిందని" ఎవ్వరూ గుర్తించలేదని లేదా ఆ దుస్తులను నిందితులు ఫెయిర్‌కు ధరించారని నిర్ధారించారని అన్నారు.

పోస్ట్‌మార్టం నివేదికను పరిశీలించిన తర్వాత, బాధితురాలి జననేంద్రియాలను వైద్యులు పరిశీలించినట్లు నివేదికలో పేర్కొనకపోవడంతో ఈ కేసులో వైద్యుడు పరీక్షించిన మృతదేహం బాధితురాలిదేనా అనే సందేహాన్ని కూడా కోర్టు వ్యక్తం చేసింది.అరెస్టు సమయంలో ఒక గదిలో బంధించబడి ఉండటం ఆధారంగా నిందితుడి నేరంపై ప్రాసిక్యూషన్ వాదనలను కోర్టు తిరస్కరించింది. పై విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, హైకోర్టు నేరారోపణను రద్దు చేసింది. మరణశిక్షను నిర్ధారించడానికి నిరాకరించింది.అప్పీలుదారు తరపు న్యాయవాది అతను జైలులో ఉన్నాడని చెప్పడంతో, హైకోర్టు కూడా అతన్ని వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది.