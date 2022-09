Bangalore, SEP 21: క‌ర్నాట‌క‌లో (Karnataka) బీజేపీ అవినీతి పాల‌న‌పై 40 ప‌ర్సెంట్ స‌ర్కార్ (40% sarkar) అంటూ ప్రచారోద్యమం చేపట్టిన కాంగ్రెస్ మ‌రింత దూకుడు పెంచింది. సీఎం బ‌స‌వ‌రాజ్ బొమ్మై (Basavraj Bommai) ఫోటో, క్యూఆర్‌కోడ్‌తో “పేసీఎం”(PAYCM) అని ముద్రించిన పోస్టర్లను కాంగ్రెస్ బెంగ‌ళూర్ సిటీ (Bangalore) అంత‌టా ఏర్పాటు చేసింది. క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ (QR Code)చేయ‌గానే యూజ‌ర్లను బీజేపీ అవినీతి పాల‌న‌పై ఫిర్యాదులు చేసేందుకు కాంగ్రెస్ ఇటీవ‌ల ఏర్పాటు చేసిన 40ప‌ర్సెంట్ స‌ర్కార వెబ్‌సైట్‌కు తీసుకువెళ్లేలా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుత‌ బీజేపీ (BJP) హ‌యాంలో ఏ ప‌ని జ‌ర‌గాల‌న్న 40 శాతం కమిష‌న్ ముట్టజెప్పాల‌నే తీరును పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసేందుకు కాంగ్రెస్ ఈ పోస్టర్లను ఏర్పాటు చేసింది.

Karnataka | 'PayCM' posters featuring CM Basavaraj Bommai pasted on the walls in parts of Bengaluru by Congress

The QR code will take people to the '40% Commission Government' website recently launched by Congress to file complaints against the CM. pic.twitter.com/MfbZPhcnt5

— ANI (@ANI) September 21, 2022