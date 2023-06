Black Market in Manipur (PIC @ ANI Twitter)

Imphal, June 04: హింసాత్మక సంఘటనలతో అట్టుడుకుతున్న బీజేపీ పాలిత మణిపూర్‌లో (Manipur) జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది (Life hobbles in Manipur). నిత్యవసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. అన్ని ధరలు రెట్టింపు అయ్యాయి. పెట్రోల్‌ బంకుల వద్ద వాహనాలతో జనం బారులు తీరుతున్నారు. దీంతో బ్లాక్‌ మార్కెట్‌లో లీటరు పెట్రోల్‌ రూ.200కు అమ్ముతున్నారు. ఏటీఎంలో డబ్బులు, అవసరమైన మందులు కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో లేవు. కర్ఫ్యూను కొన్ని గంటలపాటు సడలిస్తుండటంతో ప్రతి రోజూ షాపులను కేవలం కొన్ని గంటలు మాత్రమే తెరుస్తున్నారు. దీంతో నిత్యవసరాల కొనుగోలుకు ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

#WATCH | Manipur violence aftermath: Long queues in front of petrol pump in Imphal (05/05) pic.twitter.com/AZAOOtlfWD

— ANI (@ANI) May 6, 2023