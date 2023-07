SCO Summit 2023: ఉగ్రవాదం ప్రపంచ శాంతికి పెను ముప్పు, చైనా, పాకిస్తాన్ దేశాధినేతల ముందే కడిగిపారేసిన ప్రధాని మోదీ

New Delhi, July 4: భారతదేశం ఈ రోజు (జూలై 4) వర్చువల్ ఫార్మాట్‌లో షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO) సమ్మిట్‌ను నిర్వహించింది. ఈ సదస్సుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షత వహించారు. సమ్మిట్ ఎజెండాలో ఉన్న మూడు ప్రధాన అంశాలు ఉగ్రవాదం, ప్రాంతీయ భద్రత, శ్రేయస్సు. సమ్మిట్‌ను ఉద్దేశించి పిఎం మోడీ, "మేము SCO ని విస్తరించిన పొరుగు ప్రాంతంగా చూడటం లేదు, అయినా ఒక పెద్ద కుటుంబంలా చూడలేము. భద్రత, ఆర్థిక అభివృద్ధి, కనెక్టివిటీ, ఐక్యత, సార్వభౌమాధికారం.. ప్రాదేశిక సమగ్రతకు గౌరవం, పర్యావరణ పరిరక్షణ మూలస్తంభాలు అని తెలిపారు.

2018 SCO కింగ్‌డావో సమ్మిట్‌లో ప్రధాని మోదీ రూపొందించిన "SECURE" అనే సంక్షిప్త పదం భారతదేశ SCO ఛైర్‌షిప్ థీమ్‌ను ప్రేరేపించింది. దీని మొదటి అక్షరాలు S: సెక్యూరిటీ, E: ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్, C: కనెక్టివిటీ, U: యూనిటీ, R: సార్వభౌమాధికారం, ప్రాదేశిక సమగ్రతకు గౌరవం, E: పర్యావరణ పరిరక్షణ.

ఎస్‌సిఓ దేశాలలోని యువత ప్రతిభను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు యంగ్ సైంటిస్ట్ కాంక్లేవ్, ఆథర్స్ కాన్‌క్లేవ్, స్టార్టప్ ఫోరమ్, యూత్ కౌన్సిల్ వంటి అనేక కొత్త ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు నిర్వహించడం జరిగిందని ప్రధాని అన్నారు. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు SCO యొక్క యువత సామర్థ్యాన్ని చానెల్ చేయడం, వారికి అర్ధవంతమైన అవకాశాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయని ఆయన తెలిపారు.

శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, భారతదేశం SCOలో సహకారానికి ఐదు స్తంభాలను ఏర్పాటు చేసిందని: స్టార్టప్, ఇన్నోవేషన్, సాంప్రదాయ వైద్యం, యువత సాధికారత, డిజిటల్ చేరిక,భాగస్వామ్య బౌద్ధ వారసత్వం. "గత రెండు దశాబ్దాలుగా, మొత్తం యురేషియా ప్రాంతంలో శాంతి, శ్రేయస్సు, అభివృద్ధికి SCO ఒక ముఖ్యమైన వేదికగా ఉద్భవించింది. ఈ ప్రాంతంతో భారతదేశం యొక్క వేల సంవత్సరాల సాంస్కృతిక, ప్రజల మధ్య సంబంధాలు మన భాగస్వామ్య వారసత్వానికి సజీవ సాక్ష్యంగా ఉన్నాయన్నారు.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi at the Shanghai Cooperation Organization (SCO), says "Terrorism is a threat to regional and global peace. We will have to fight against terrorism...Some countries use cross-border terrorism as an instrument of their policies and give shelter…

