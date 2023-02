PM-SYM Scheme: కేంద్రం నుంచి నెలకు రూ.3 వేలు పెన్సన్, ప్రధానమంత్రి మంధన్ యోజన పథకం గురించి ఎవరికైనా తెలుసా, PM-SYM స్కీం పూర్తి వివరాలు ఇవే..

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మన్‌ధన్ యోజన అనే పథకాన్ని (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana) ప్రవేశపెట్టిన సంగతి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఈ పథకం ద్వారా దేశంలోని అసంఘటిత కార్మికులు నెలకు మూడు వేలు పెన్సన్ అందుకోవచ్చు.

వృద్ధాప్యంలో ఉన్న కార్మికులకు ఈ పథకం కింద నెలకు రూ.3,000 పెన్షన్ ఈ పథకం (PMSYM scheme) అందిస్తోంది. అయితే వారికి రూ.15,000 లోపు నెలవారీ ఆదాయం ఉండాలి. అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికులైన టైలర్లు, చెప్పులు కుట్టేవాళ్లు, రిక్షా పుల్లర్లు , ఇంటి కార్మికులకు ఈ పథకం ద్వారా 60 ఏళ్ల వరకు రూ. 3 వేలు పెన్సన్ పొందవచ్చు.

ఈ పథకానికి అర్హతలు

దరఖాస్తుదారుడి వయస్సు 18 నుండి 60 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. తప్పనిసరిగా ఆధార్ కార్డ్ , బ్యాంక్ ఖాతాను కలిగి ఉండాలి. అలాగే ఆదాయపు పన్ను చెల్లించే వారు EPFO, NPS, NSIC సబ్‌స్క్రైబర్లు ఈ పథకానికి అర్హులు కారు. ఈ పథకంలో నమోదు చేసుకోవడానికి మీ వయస్సు 18 నుండి 60 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.నెలవారీ ఆదాయం రూ. 15,000 కంటే తక్కువ ఉండాలి.

