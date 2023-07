Narendra Modi Puja at the New ITPO Complex: నూతన ఐటీపీవో కాంప్లెక్స్ ప్రారంభోత్సవంలో ప్రధాని మోదీ, జీ20 లీడర్ల సమావేశానికి ఆతిధ్యం ఇచ్చేందుకు సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైన కాంప్లెక్స్

Modi Puja at the New ITPO (PIC@ ANI Twitter)

New Delhi, July 26: అత్యాధునికంగా రీ డెవలప్ చేసిన ఇండియన్ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ ఆర్గనైజేషన్ కాంప్లెక్స్ (ITPO Complex) ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్నారు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ. జీ 20 లీడర్ల సమావేశానికి వేదిక కానున్న ఐటీపీవో బిల్డింగ్ ను ఇటీవల సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదద్దారు. ఐటీపీవో ప్రారంభత్సవం సందర్భంగా జరిగిన పూజా కార్యక్రమాల్లో ప్రధాని మోదీ (Modi) పాల్గొన్నారు. శాస్త్రోక్తంగా జరిగిన పూజల్లో పాల్గొని వేదపండతుల ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi felicitates Shramjeevis at the ITPO complex in New Delhi pic.twitter.com/DqamScjySp

ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో జరిగే జీ20 సమావేశాలకు భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఈ కాంప్లెక్స్ ను రీ డెవలప్ చేశారు.G20 నాయకుల సమావేశాలకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ఢిల్లీ ప్రగతి మైదాన్ కాంప్లెక్స్ ప్రపంచ స్థాయి ఎంఐసీఈ గమ్యస్థానంగా మార్చబడింది. సుమారు 123 ఎకరాల క్యాంపస్ విస్తీర్ణంతో ప్రగతి మైదాన్ కాంప్లెక్స్ భారతదేశపు అతిపెద్ద ఎంఐసీఐ (మీటింగ్‌లు, ప్రోత్సాహకాలు, సమావేశాలు, ప్రదర్శనలు) గమ్యస్థానంగా గర్వంగా ఉంది.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi participates in a Havan & Puja at the new ITPO complex in New Delhi. pic.twitter.com/qpc52HOHZH

— ANI (@ANI) July 26, 2023