Jaipur- Woman Ran Over By Car: మందు తాగిన తర్వాత గొడవ, కారుతో ఇద్దరు స్నేహితులను గుద్ది చంపిన మరో స్నేహితుడు, వీడియో ఇదిగో..

Jaipur hit-and-run: జైపూర్‌లోని జవహర్ సర్కిల్ ప్రాంతంలోని ఓ హోటల్‌లో మంగళవారం తెల్లవారుజామున వాగ్వివాదం జరిగిన తర్వాత ఓ వ్యక్తి తన కారుతో వారిని ఢీకొట్టడంతో ఓ మహిళ మృతి చెందగా, ఆమె స్నేహితుడికి తీవ్ర గాయాలైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ దల్బీర్ సింగ్ బుధవారం మాట్లాడుతూ, "జైపూర్‌లోని జవహర్ సర్కిల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గిర్ధార్ మార్గ్‌లో ఉన్న హోటల్ వెలుపల మంగళవారం ఉదయం 5:30 మరియు ఉదయం 6 గంటలకు ఈ సంఘటన జరిగింది.

హోటల్ బయట ఓ యువకుడిని, ఓ యువతిని కారుతో చితకబాదేందుకు యత్నించారు. ఇందులో బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోగా, యువకుడు గాయపడ్డాడు." నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడని స్టేషన్‌ హౌస్‌ ఆఫీసర్‌ తెలిపారు. బాధితులను రాజ్‌కుమార్‌, ఉమా సుతార్‌గా గుర్తించారు. నిందితుడిని మంగేష్‌గా గుర్తించారు.

నిందితుడు మంగేష్‌ అక్కడ తన స్నేహితురాలితో కలిసి డ్రింక్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాడు. కొంత సమయం తరువాత, వారు ఉమపై కామెంట్లు చేయడం ప్రారంభించారు. దీనికి రాజ్‌కుమార్ అభ్యంతరం చెప్పగా, మంగేష్ తనకు ముందే అంతా తెలుసునని చెప్పాడు. ఇంతలో మంగేష్ స్నేహితురాలు కూడా అక్కడికి వచ్చి హోటల్ ముందు వారితో గొడవకు దిగింది.

