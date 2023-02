RBI Increases Repo Rate: సామాన్యులకు షాక్ ఇచ్చిన ఆర్బీఐ, రెండు నెలల్లో మరోసారి రెపోరేటు పెంపు, హౌసింగ్, పర్సనల్ లోన్ వడ్డీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించనున్న నిర్ణయం

New Delhi, FEB 08: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (Reserve Bank Of India - RBI) మరోసారి రెపోరేటు పెంచింది, రెండు నెలల్లోనే మరోసారి వడ్డీరేట్లు పెరుగనున్నాయి. ఆర్బీఐ ద్రవ్యపరపతి సమీక్షలో (Monetary Policy Committee) భాగంగా ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతున్నట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంతదాస్ ప్రకటించారు. రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు (25 bps - 0.25%) పెంచుతున్నామని చెప్పారు. ఇది తక్షణమే అమలులోకి వస్తుందని వెల్లడించారు. దీంతో రెపో రేటు 6.25 శాతం నుంచి 6.50 శాతానికి చేరింది. గతేడాది మే నుంచి ఆర్బీఐ ఏకంగా 250 బేసిస్ పాయింట్ల రెపో రేటును పెంచింది. అంటే 2.5 శాతం వడ్డీ రేటు అధికమై ప్రస్తుతం 6.50 శాతానికి చేరింది.

RBI Governor Shaktikanta Das announces that RBI increases the repo rate by 25 basis points to 6.5% pic.twitter.com/2ZyUSbCxEO

