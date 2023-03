Yavatmal, March 04: మహారాష్ట్రలో (Maharastra) భూమి ఒక్కసారిగా చీలిపోయింది. అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్ పగిలి భూమి బద్దలైంది. రోడ్డు రెండుగా చీలిపోయింది. పాతాళంలోచి గంగమ్మ ఎగసిపడిందా? నడిరోడ్డుపై సునీమీ విరుచుకుపడిందా? అనేలా నీరు భారీగా ఎగసిపడింది. దీంతో ప్రజలు హడలిపోయారు. రోడ్డు ఒక్కసారిగా చీలిపోయింది. భూమి రెండుగా బద్దలై పాతాళంలోంచి నీరు ఎగసిపడినట్లుగా రెండుగా చీలిపోయిన రోడ్డులోంచి (underground pipeline burst) నీరు ఫౌంటెన్ లా ఎగసిపడింది. ఈ దృశ్యాల్ని అక్కడే ఉన్నవారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయటంతో ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

#WATCH | Road cracks open after an Artificial Neural Network (ANN) underground pipeline burst in Yavatmal, Maharashtra earlier today. The incident was captured on CCTV. A woman riding on scooty was injured pic.twitter.com/uRQ9x2pEFj

— ANI (@ANI) March 4, 2023