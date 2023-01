CBI Recovered 17 KG Gold: ఒకే ఇంట్లో 17 కేజీల బంగారం, అది ఇళ్లా లేకపోతే బంగారం దుకాణమా? అంటూ నోరెళ్లబెట్టిన సీబీఐ అధికారులు, బంగారు కొండనే వెనుకేసిన రిటైర్ట్ రైల్వే ఉద్యోగి

Bhubaneswar, JAN 19: ఒడిషాలో ఓ ఇంట్లో సోదాలు చేసిన సీబీఐ (CBI) అధికారులకు గోల్డ్ షాపును తలపించేలా బంగారం బయటపడింది. ఒక కిలో కాదు రెండు కిలోలు కాదు ఏకంగా 17 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు దొరికాయి. అంతేకాదు ఏకంగా రూ. 1.7 కోట్ల నగదు (Cash) కూడా దొరికింది. అంతపెద్ద మెత్తంలో బంగారం దొరకడంతో నోరు వెళ్లబెట్టడం అధికారుల వంతైంది. ఇదంతా ఓ రైల్వే రిటైర్డ్ ఉద్యోగి ఇంట్లో జరిగింది. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడబెట్టారనే ఆరోపణలు రావడంతో రైల్వే రిటైర్డ్ ఉద్యోగి ఇంట్లో సీబీఐ (CBI) అధికారులు సోదాలు చేశారు. ఈ సోదాల్లో కళ్లు చెదిరే ఆస్తులు, బంగారం బయటపడింది. భువనేశ్వర్ లోని ఉద్యోగి ఇంట్లో కిలోల కొద్దీ బంగారం, రూ. 1.7 కోట్ల విలువైన నోట్లకట్టలు బయటపడ్డాయి. ఈ విషయాన్ని అధికారులే స్వయంగా చెప్పారు.

CBI has recovered around Rs 1.57 crores in cash and 17kg of gold worth Rs 8.5 crores from the premises of a retired railway officer's premises in Bhubaneswar, Odisha, in connection with a disproportionate assets case. He retired as principal chief commercial manager in Nov 2022. pic.twitter.com/XJKYeErAZy

