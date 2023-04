Fact Check: షిర్డీ ఆలయ పరువు తీసే ఆ పోస్టులు నమ్మవద్దు, హజ్ కమిటీకి రూ. 36 కోట్లు ఇచ్చారనే వార్త అబద్దం, క్లారిటీ ఇచ్చిన షిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ట్రస్ట్

Shirdi-Temple-Haj

హజ్ కమిటీకి షిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ట్రస్ట్ రూ.35 కోట్లు విరాళంగా అందజేసిందంటూ ఓ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. హజ్ కోసం ఆలయం డబ్బు విరాళంగా ఇస్తున్నందున షిర్డీని బహిష్కరించాలని ప్రిన్స్ వర్మ అనే ట్విట్టర్ యూజర్ పోస్ట్ చేశారు. అయోధ్యలో రామమందిర నిర్మాణానికి షిర్డీ దేవాలయం విరాళం ఇవ్వడానికి నిరాకరించిందని కూడా పోస్ట్ చేశాడు.

వర్మతో పాటు పలువురు యూజర్లు కూడా షిర్డీ సాయి ట్రస్ట్ హజ్ కమిటీకి రూ.35 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు.ట్రస్ట్ రూ. 35 కోట్లను హజ్‌కు విరాళంగా ఇచ్చిన వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో కొంతమంది వినియోగదారులు షిర్డీ ఆలయాన్ని సందర్శించడం మానేయాలని ఇతరులను కోరారు.

అయితే, వైరల్ పోస్ట్ ఫేక్ అని గమనించాలి. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన పోస్ట్‌లలో చేసిన వాదనలు కూడా అవాస్తవం. ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్న నకిలీ వార్తలను షిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ఖండించింది. అయోధ్య రామ మందిరం నిర్మాణానికి డబ్బును విరాళంగా ఇవ్వడానికి సాయి టెంపుల్ ట్రస్ట్ నిరాకరించిందన్న పుకార్లను తోసిపుచ్చారు.

Here's Fake Posts

Shirdi Sai (Pindaari Chand Miyaa) Trust donates 35Cr to Haj. The chunk of Shirdi's financier are WE!! The Trust Refused to donate for Ayodhya Ram Mandir. Boycott Shirdi. — Prince Verma (@prince67602raj) April 21, 2023

Shirdi Sai Trust donated Rs. 35 cr to the Haj Committee. Dear Chand miya (Sai Baba) lovers/followers, please tell me how much they donated for Ram Temple? — Rawindran Ravi (@vanabadra) April 21, 2023

రామజన్మభూమి ట్రస్ట్ నుండి విరాళాలు కోరుతూ తమకు ఎలాంటి అభ్యర్థనలు లేదా సందేశం రాలేదని ఆలయ సీఈఓ తెలిపారు. మరోవైపు, సాయి టెంపుల్ ట్రస్ట్ సీఈఓ కూడా హజ్ కోసం ఎలాంటి విరాళం ఇవ్వలేదని సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లలో క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు.

Here's Fact Check News

Shirdi Sai Trust donated Rs. 35 cr to the Haj Committee. Don't forget they refused to donate for construction of Ram Mandir Please fact check this @zoo_bear https://t.co/oteHvFmUOs — An Aam Indian (@abhishekshubhra) April 20, 2023

సీఈవో రాహుల్ జాదవ్ కూడా నిధుల కోసం తమ వద్ద అలాంటి నిబంధన ఏమీ లేదని చెప్పారు. వైరల్ సందేశాలు షిర్డీ ఆలయ పరువు తీసేందుకు జరుగుతున్న కుట్ర అని, పుకార్లు వ్యాప్తి చేసే వారిపై త్వరలో చర్యలు తీసుకుంటామని జాదవ్ అన్నారు.