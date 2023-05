Siddaramaiah Oath Ceremony: అంగరంగ వైభవంగా సిద్ధరామయ్య ప్రమాణ స్వీకారం, హాజరైన రాహుల్ గాంధీ, సీఎం స్టాలిన్, నితీష్ కుమార్, శరద్ పవార్

కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పార్టీ ఘన విజయం సాధించిన తర్వాత కాంగ్రెస్ నాయకుడు సిద్ధరామయ్య శనివారం రెండవసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. బెంగళూరులోని కంఠీరవ స్టేడియంలో జరిగిన ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో గవర్నర్ థావర్‌చంద్ గెహ్లాట్ సిద్ధరామయ్యతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. 2013లో సిద్ధరామయ్య తొలిసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన స్టేడియం ఇదే కావడం విశేషం. ఈ కార్యక్రమంలో గాంధీ కుటుంబ సభ్యులు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే సహా కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేతలు పాల్గొన్నారు. హిమాచల్‌ సీఎం సుఖ్‌విందర్‌ సింగ్‌ సుఖు, రాజస్థాన్‌ సీఎం అశోక్‌ గెహ్లాట్‌, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ సీఎం భూపేశ్‌ బఘేల్‌ సహా కాంగ్రెస్‌ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. అనేక ప్రతిపక్ష పార్టీలకు, వాటి నేతలకు కూడా పార్టీ ఆహ్వానం పంపింది.

#WATCH | Senior Congress leader Siddaramaiah takes oath as the Chief Minister of Karnataka in Bengaluru. pic.twitter.com/S90btY2N6z

— ANI (@ANI) May 20, 2023