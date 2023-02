Sonia Gandhi Retirement: కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముగిసిన సోనియా శకం, క్రియాశీల రాజకీయాల నుంచి సోనియాగాంధీ రిటైర్మెంట్ ప్రకటన

కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ శనివారం రాజకీయాలకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. భారత్ జోడో యాత్రతో తన రాజకీయ ఇన్నింగ్స్ ముగిసిపోవచ్చని అన్నారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని నవ రాయ్‌పూర్‌లో కాంగ్రెస్ 85వ ప్లీనరీ సమావేశం జరుగుతోంది. సదస్సు రెండో రోజైన శనివారం సోనియా గాంధీ భారత్ జోడో యాత్రతో తన రాజకీయ ఇన్నింగ్స్ ముగియవచ్చని సూచించారు. ఈ పర్యటన కీలక మలుపు తిరిగిందన్నారు. భారతదేశ ప్రజలు సామరస్యం, సహనం, సమానత్వం కోరుకుంటున్నారని నిరూపించబడిందన్నారు.

ఇది కాంగ్రెస్‌కు, యావత్ దేశానికి సవాలుతో కూడుకున్న సమయమని ఆయన అన్నారు. బీజేపీ-ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌లు దేశంలోని ఒక్కో సంస్థను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని, దానిని ధ్వంసం చేశాయి. కొంతమంది వ్యాపారులకు లబ్ధి చేకూర్చడం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక విధ్వంసం సృష్టించిందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ సోనియా గాంధీ అన్నారు.

The path ahead is not easy, but the VICTORY will be OURS.

: Smt. Sonia Gandhi Ji

