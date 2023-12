జైపూర్, డిసెంబర్ 6: రాష్ట్రీయ రాజ్‌పుత్‌ కర్ణిసేన అధ్యక్షుడు సుఖ్‌దేవ్‌ సింగ్‌ గోగామెడీని గుర్తుతెలియని దుండగులు కాల్చిచంపారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం రాజస్థాన్‌ జైపూర్‌లోని శ్యామ్‌నగర్‌ ప్రాంతంలో ఉన్న సుఖ్‌దేవ్‌ ఇంట్లోకి చొరబడిన ముగ్గురు దుండగులు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు.

తమ అధినేత సుఖ్‌దేవ్ సింగ్ గోగమేడి హత్యాకాండ అనంతరం, రాజస్థాన్‌లోని ఐదు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర వేట ప్రారంభించినప్పటికీ దుండగులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ రాష్ట్రీయ రాజ్‌పుత్ కర్ణి సేన బుధవారం జైపూర్ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చింది. , UP, హర్యానా, పంజాబ్ మరియు MP. జైపూర్‌లోని వ్యాపార సంస్థలు బంద్‌ను ప్రకటించగా, మద్దతుదారులు జైసల్మేర్ మరియు బార్మర్‌లలో సమ్మె చేస్తామని హెచ్చరించారు.

మంగళవారం, చురు, జైసల్మేర్, జోధ్‌పూర్ మరియు రాజ్‌సమంద్‌లలో నేరానికి నిరసనగా నిరసనలు జరిగాయి. డీజీపీ ఉమేష్ మిశ్రా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఘటన తర్వాత రాష్ట్ర పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. బికనీర్‌తో సహా దుండగుల రహస్య స్థావరాలపై దాడులు నిర్వహించబడుతున్నాయి. సమీపంలోని అన్ని రాష్ట్రాల పోలీసుల నుండి ఫీడ్‌బ్యాక్ కోరిందని తెలిపారు.

ఖలిస్తానీ నాయకుడు హర్దీప్ సింగ్ కాల్చివేత, పంజాబ్‌లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు

రాజస్థాన్ పోలీసులు దుండగుల ఫోటోలను యూపీ, హర్యానా, పంజాబ్ ఎంపీలతో పంచుకున్నారు. అయితే, ఈ కేసులో వారు ఇంకా పురోగతి సాధించలేదు. ఈ ఘటన తర్వాత ఏడీజీ క్రైమ్ దినేష్ ఎంఎన్‌ను సెలవు నుంచి వెనక్కి పిలిపించారు. అతడిని జైపూర్‌కు పిలిపించారు. దీనిపై సీఐడీ బృందం విచారణ చేపట్టింది. జైపూర్ కమిషనరేట్ పోలీసులు, ఏటీఎస్, ఎస్‌ఓజీ, సీఐడీ బృందాలు కూడా నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. నిత్యం నేరగాళ్లు, అక్రమార్కుల ఫొటోలతో విచారణ జరుపుతున్నారు. బికనీర్ జైలులో రాజు తేత్‌ను హత్య చేసిన ముగ్గురు నేరస్థులను, జైపూర్ జైలులో ఒక క్రిమినల్‌ను కూడా పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.

గతంలో రాజస్థాన్‌లో నేరాలకు పాల్పడి యూపీ, హర్యానా జైళ్లలో ఉన్న నేరస్థులను జైపూర్‌కు చెందిన బృందం విచారిస్తోంది. రాజస్థాన్‌లోని వివిధ జైళ్లలో ఉన్న రోహిత్ గోదార అనుచరులను కూడా పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. జైలు నుంచి ఈ దుండగుల గురించి కొన్ని ఆధారాలు లభించడం ఖాయం.అంతేకాకుండా, హత్యలు, దోపిడీలు మరియు బెదిరింపుల ఆరోపణలపై జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న నేరస్థులను కూడా ఈ ముష్కరులను విచారిస్తున్నారు.

సుఖ్‌దేవ్‌తో మాట్లాడేపని ఉందని ముగ్గురు దుండగులు ఆయన ఇంటికి వచ్చారు. సుఖ్‌దేవ్‌ సోఫాలో కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉండగా.. దుండగులు అత్యంత సమీపం నుంచి కాల్పులు జరిపారు. సుఖ్‌దేవ్‌ గన్‌మెన్‌పై, అక్కడున్న మరో వ్యక్తిపైనా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనలో వారిద్దరూ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు’ అని రాజస్థాన్‌ డీజీపీ ఉమేశ్‌ మిశ్రా విలేకరులకు తెలిపారు.

Here's Video

VIDEO | CCTV footage shows two men firing multiple shots at Rashtriya Rajput Karni Sena president Sukhdev Singh Gogamedi and another man standing at the door.

Gogamedi died, while one of his security personnel and another person were injured in the firing.

(Disclaimer: PTI… pic.twitter.com/2W4TQely7C

— Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2023