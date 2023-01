దివంగత సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ ఇష్టమైన పెంపుడు కుక్క ఫడ్జ్.. జనవరి 21 న నటుడి జన్మదినోత్సవానికి రోజుల ముందు మరణించింది. సుశాంత్ సోదరి, ప్రియాంక సింగ్ ట్విట్టర్‌లో.. ఈ విషాద ఘటనపై ''మీరు చేరారు...'' అని ట్వీట్ చేసింది, సుశాంత్ సింగ్ కొన్ని చిత్రాలను దాంతో పాటు పోస్ట్ చేసారు.

Here's Tweet

So long Fudge! You joined your friend’s Heavenly territory… will follow soon! Till then… so heart broken 💔 pic.twitter.com/gtwqLoELYV

— Priyanka Singh (@withoutthemind) January 16, 2023